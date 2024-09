Vegvesenet bremser planleggingen av to veiprosjekter

Statens vegvesen har orientert styringsgruppa i Bypakke Ålesund om at de bremser prosjekteringsarbeidet i prosjektene Lerstad–Campus og kollektivknutepunkt ved Campus Ålesund. Det skriver de i en pressemelding.

Årsaken er at det ikke er satt av nok penger til prosjektene.

– Detaljprosjektering startet høsten 2023, og nye kostnadsoverslag viser at det ikke er satt av nok penger til å bygge prosjektene som planlagt, skriver vegvesenet.

De skriver videre at kollektivknutepunktet ved Campus Ålesund har en ramme på 350 millioner kroner (2024-kroner). Nye kostnadsoverslag viser at prosjektet vil koste 400 millioner kroner om det bygges som planlagt. Lerstad-Campus har en ramme på 575 millioner kroner. Der viser nye kostnadsoverslag at prosjektet vil koste 900–1040 millioner kroner om det bygges som planlagt.

– Nå stopper vi opp litt, for å se på hvilke tiltak som skal prioriteres for de midlene som blir satt av. Vi har fortsatt tro på at vi skal klare å gjennomføre mange viktige tiltak på strekningen, sier Ole Kristian Birkeland, prosjektleder i Statens vegvesen i pressemeldingen.