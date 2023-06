Vegvesen-bil stoppa i kontroll

Då TV 2 blei med Statens vegvesen på ein fartskontroll på E39 på Bergsøya i Gjemnes kommune blei ein av Vegvesenet sine eigne tilsette stoppa i kontroll.

Kanalen skriv at føraren, som køyrde ein bil frå Statens vegvesen, blei målt til ei fart på 62 kilometer i timen, som var 12 kilometer over fartsgrensa på staden.

Seksjonssjef Jan Arild Johansen seier til kanalen at det er pinleg at ein vegvesen-bil blir tatt med for høg hastigheit og at dei beklagar på det sterkaste.