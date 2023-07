Vegprosjektet mellom Blindheim og Flisnes ut på anbud

Strekninga mellom Blindheim og Flisnes har gjennomsnittleg trafikk per døgn på 11 000 bilar. Det har vore stor befolkningsvekst i området,og fylkesvegen er ei av hovudfartsårene for eksport ut av fylket. No skal fleire kryss leggast om, i tillegg til at det kjem betre løysingar for trafikantar.

Prosjektet er ein del av bypakken