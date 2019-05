Vegforfallet aukar og blir dyrt

Forfallet på fylkesvegane i Møre og Romsdal aukar og ei oppdatert kartlegging frå Statens vegvesen viser at det vil koste 10,9 milliardar kroner å fjerne forfallet og gjere naudsynte oppgraderingar. Største kostnadane er knytt til tunnelar (3,4 mrd.), veglys (2,3 mrd.) og bruer (1,6 mrd.). Noko av forfallet er kritisk for samfunnet med fare for liv og helse og kan bety store konsekvensar for næringsliv, arbeidsreiser og skulegang. Rapporten prioriter ikkje tiltak som følgje av kartlegginga, men vil kome attende til det under behandling av investeringsprogram for fylkesvegar hausten 2019. Statens vegvesen vil presentere den nye rapporten om forfallet på fylkesvegane i samferdselsutvalet sitt møte 8. mai.