Veger kan bli stengt

Seksjonsleder for vegdrift i fylkeskommunen Torgeir Bye sier at veger kan bli stengt på kort varsel på grunn av fare for flom og skred.

Det er sendt ut rødt farevarsel for flom i elver og bekker i fjellområder i indre strøk av Møre og Romsdal. Varselet gjelder frem til tirsdag i morgen.

Bye ber folk som skal ut og kjøre om å sjekke trafikkmeldingene.

– Vi overvåker vegnettet og har forberedt oss med å kontrollere at grøfter og stikkrenner eråopne. Om noe skjer, er entreprenørene våre klare til øyeblikkelig innsats, sier Bye.