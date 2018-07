Vegen stenges i natt

Storgata 124 på fylkesveg 60 i Stranda kommune er foreløpig åpen for trafikk, etter at et vogntog kjørte av vegen. Vegen forventes å bli stengt i løpet av natten for bilberging, melder Vegtrafikksentralen Midt. Det var tre personer inne i vogntoget da det kjørte av vegen, og alle tre er tatt med til legevakt for sjekk. De tre er tilsynelatende uskadet, melder politiet.