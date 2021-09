Vegen opna

E 139 i Hornindal i Volda er no opna for trafikk igjen. Vegen var lenge stengt etter ei alvorleg ulykke, der ein førar vart sendt til sjukehus med luftambulanse. Vegen er no rydda opplyser politiet til NRK. Dei veit førebels ikkje noko om tilstanden til den skadde.