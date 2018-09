Vegen åpnet i Taftasundet

Vegen i Taftasundet i Ålesund er åpnet igjen, etter en bilulykke mellom to biler. Opplysningene tydet på at ulykken skjedde i forbindelse med en forbikjøring, meldte politiet. En mann i 50-årene ble transportert til Ålesund sykehus etter ulykken, og politiet forteller at han var bevisst. Ulykken skjedde da mannen prøvde å kjøre forbi den andre bilen, og begge havnet utenfor vegen. De to personene i den andre bilen ble sjekket av lege på stedet. De skal ikke ha blitt skadet i ulykken.