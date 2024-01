Vegarbeid gir tidvis stengt veg i Dalsfjorden

Fylkesveg 5890 i Dalsfjorden i Volda var stengt i fleire dagar etter eit steinskred 29. desember, men er no open for trafikk. Frå måndag 15. januar blir vegen tidvis stengt grunna utbetring av rekkverk langs vegen og bygging av ein skredvoll. Arbeidet skal pågå i om lag to veker.

Vegen er open morgon og ettermiddag for skoleskyss, men blir periodevis stengt utanom dette.