Vegar opnar igjen

E136 Romsdalen mellom Åndalsnes og Bjorli er no opna for normal trafikk, etter at det først blei opna for kolonnekøyring. Over Strandafjellet er det no opna for trafikk igjen. Og i Volda er Osdalsvegen mellom Kalvatn og Tylevika opna igjen.