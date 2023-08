Vegar kan bli stengde på kort varsel

Fylkeskommunen varslar at det kan bli aktuelt å stenge fylkesvegar påkort sikt i dag og i morgon. Årsaka er at det er varsla store mengder regn dei neste døgna. NVE åtvarar om overfløymingar, erosjon og jord- og flaumskred. Fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen seier dei har mykje folk ute for å inspisere, og seier ein må vere merksame sjølv om vegen er open.