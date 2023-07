Vegar kan bli stengde på kort varsel

Statens vegvesen melder at vegar kan kome til å bli stengde på kort varsel om styrtregn fører til skred og skade på vegane.

Meteorologisk institutt har meldt om fare for styrtregn, særleg i ytre strok av Nordmøre og Romsdal.

Statens vegvesen aukar no beredskapen, ikkje minst etter erfaringane frå riksveg 70 i Sunndal, der vegen blei stengd i fleire dagar etter jordskred under styrtregn.

Varselet inneber fare for overvatn i tettbygde område, lokale oversvømmingar, bekkar og elver kan endra løp, og det kan bli utløyst jord- og flaumskred der regnbyene treff. Det er fare for at vegar kan bli stengde på kort varsel, og det kan bli lokalt vanskelege køyreforhold på grunn av overvatn og fare for vassplaning.