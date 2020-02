Veg stengt i Surnadal

Fylkesvei 6160 i Surnadal er stengt i Settemsdalen på grunn av et snø-/og jordras. Ifølge politiet er raset ca 50 meter bredt og en halv meter høyt. Det betyr at Bøfjorden er isolert. Entreprenør er på vei, opplyser Vegtrafikksentralen. Det blir trolig et kortvarig oppryddingsarbeid.