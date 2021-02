Veg stengt etter ulykke på Vigra

To køyretøy er involvert i ei trafikkulykke på Nørestranda like etter flyplassen på Vigra i Giske kommune. Vegen er stengt som følge av ulykka. Det skal totalt ha vore to vaksne og eit barn i dei to bilane. Naudetaten er på stadne og politiet opplyser at det truleg ikkje er snakk om ei alvorleg ulykke.