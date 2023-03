Veg stengd etter snøskred i Volda

På fylkesveg 5794 ved Osdalsvatnet i Volda er vegen stengd etter at det har gått eit snøskred over vegen. Statens vegvesen opplyser at ingen skal ha vore i området då skredet gjekk. Vegtrafikksentralen i Midt-Noreg vil ta ein ny opning av vegen i løpet av dagen i dag.