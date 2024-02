Veg sperra i Haram etter ulykke med to bilar

Politiet melder at det var to bilar og totalt fem personar involvert i ei trafikkulykke i Haram på Sunnmøre. Ingen av dei involverte skal vere hardt skadd og alle er oppegåande, melder politiet. Vegen er sperra og det er behov for bergingsbil. Brannvesenet er framme på staden no. Bilane skal ha fått store materielle skader.