Veg rydda etter ulykke

Vegen er no rydda etter at to bilar var involvert i ei trafikkulykke ved Julsundet i Molde. – Det er truleg snakk om ein påkøyrsel bakfrå. Tre personar blei frakta til legevakt for sjekk, seier Leif Arne Mork, operasjonsleiar i politiet.