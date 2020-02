Veg opna igjen etter steinras

No er vegen ved Falebrua like aust for Grøa, på riksveg 70 mellom Sunndalsøra og Oppdal, opna igjen. Vegen har vore stengd lenge, etter at eit steinras gjekk 10.februar. Det er eitt felt som er opna og trafikken blir lysregulert, melder Statens vegvesen.