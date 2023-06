Veg opna etter uhell

Dei to, som var involvert i ein kollisjon mellom to bilar på Drageskaret i Sande kommune, blir undersøkt av helsepersonell på staden. Ifølge politiet skal det ikkje vere snakk om personskadar. Det er heller ingen mistanke om promillekøyring. Dei opplyser vidare at bilane no er fjerna frå køyrefeltet og at vegen no er open for trafikk. Politiet opprettar ei sak på hendinga.