Vedum vil vidareføre flytilboda

Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum har sendt skriftleg spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide om flytilbodet til og frå småflyplassane på Hovden, Florø og Stokmarknes. Vedum spør statsråden mellom anna om han vil syte for at flypassasjeravgifta ikkje blir innført igjen. Han meiner også at staten bør betale for at flytilboda blir ført vidare.