Vedtok prosjekt

No blir det opera-, museum-, bibliotek- og kulturskulehus på Kongens plass i Kristiansund. I går vedtok Bystyret å ta opp lån på 300 millionar kroner, noko som betyr at huset då er fullfinansiert. Frå før av har prosjektet fått 150 millionar kvar frå fylket og Staten. Det er gledelege nyheiter, seier ordførar i Kristiansund, Kjell Neergaard. – Dette vil løfte både byen og regionen. I tillegg til at vi får Campus Kristiansund og når det blir gratis i Atlanterhavstunnelen, slik at vi kan pendle mellom kommunane. Dette prosjektet vil også føre til store moglegheiter for næringslivet under byggeprosessen, seier Neergaard.