Vedtok prinsipper for vann og avløp

Et knapt flertall i kommunestyret i Ålesund har nettopp vedtatt prinsippene for innkreving av gebyr for vann og avløp i den nye kommunen. Det avgjørende skillet var fordelinga mellom fast avgift og løpende kostnader. Frontene nærmet seg hverandre, men flertallet gikk inn for 30 prosent fast avgift. Tore Johan Øvstebø fra KrF mener det var viktig å lande en løsning. –Vann er svært viktig, og vi må ha en langsiktig og forutsigbar satsing på vannforsyningen i Ålesund. Det mener jeg at vårt forslag bygger opp under. Vi går ikke inn for noen kutt i investeringer i driftsbudsjett sånn over bordet. Vi vil ha en hovedplan for vann og avløp og ta stilinger til investeringer og satsinger der i den planen, sier Øvstebø.