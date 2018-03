Vedtok ny bru til Nerlandsøy

Nerlandsøybrua skal erstattast av ei ny bru i løpet av 5–6 år. Det bestemte samferdselsutvalet i fylket på eit møte i Molde i dag. Ny bru med same seglingshøgde vil koste 450 millionar kroner, men utvalet opnar for at rimelegare alternativ kan vurderast.