Vedtok kutt

I kommunestyret i Molde torsdag ble det vedtatt kutt på 12 millioner for 2024. Det er langt unna det kommunedirektøren har sagt at de må kutte.

Økonomirapporten for den første tredjedelen av året viser nemlig at kommunen går mot et underskudd på 72,9 millioner kroner for 2024.