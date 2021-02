Vedtok å støtte gynekologinnsamling

Averøy Kommunestyre vedtok i kveld å gje 25.000 kroner til Bunadsgeriljaen si innsamling for å rekruttere gynekologar til fødeavdelinga på Kristiansund sjukehus. Det opplyser gruppeleiar i Averøy FrP, Jan Steinar Engeli Johansen i ei pressemelding. Han og partiet meiner at berre eit vedtak om ei varig fødeavdeling etter at sjuehuset på Hjelset står klart, vil vere løysinga for å skape eit stabilt fødetilbod til folk på Nordmøre.