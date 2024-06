Vedtak om Bolgneset

Bystyret i Kristiansund vedtok i dag å gå videre med det omstridte Havparken-prosjektet på Bolgneset. Mindretallet ønsket å legge prosjektet på is inntil industriområdet får bedrifter som ønsker å etablere seg der. Flertallet valgte å gå videre for å se om de finner aktører som ønsker å ta på seg utbyggingen av industriområdet før de eventuelt legger prosjektet på is.