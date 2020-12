Vedgjekk straffskuld

Mannen i 30-åra, som er tiltalt for drapsforsøk på ein miljøarbeidar i Volda i sommar, vedgjekk straffskuld då rettssaka mot han starta i formiddag. Ifølgje tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe miljøarbeidaren ved å stikke han i hovudet med eit skrujern. Mannen skal ha vore psykotisk, og statsadvokaten har varsla at ho vil legge ned påstand om at han blir dømt til tvunge psykisk helsevern. Miljøarbeidaren blei alvorleg skadd i angrepet.