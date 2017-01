Vedgjekk delvis straffskuld

Ein mann i 50-åra frå Sunnmøre sa seg skuldig til deler av tiltalen då saka mot han starta i Sunnmøre tingrett i dag.

Han vedgjekk å ha blotta seg for mindreårige i nokre tilfelle, men ikkje for alle tilfella som er omtalt i tiltalen.

Han avviste straffskuld for punkta der han er skulda for å ha fått mindreårige til å blotte seg og å utføre seksuelle handlingar. Han vedgjekk straffskuld for punkta som handlar om film og video av barn i seksualiserte situasjonar.

Det er sett av 7 dagar til saka i retten.