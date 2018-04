Vedgår straffskuld

Båtføraren som køyrde inn i Tyskholmen utanfor Ålesund i oktober i fjor vedgår straffskuld for aktlaust drap. Det skriv Sunnmørsposten. Ein mann i slutten av 40-åra hamna i sjøen etter samanstøyten. Han hadde ikkje på seg redningsvest og mista livet i ulykka. Båtføraren i 40-åra blei tiltalt for aktlaust drap tidlegare i år, og vedgår no straffskuld.