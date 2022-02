Vedgår ikkje straffskuld

Den tidlegare fastlegen som er tiltalt for å ha utnytta fleire sårbare pasientar, nekta straffskuld då saka mot han starta i dag. Mannen i 60-åra er tiltalt for overgrep mot tre pasientar i fleire år, men svarte klart «nei» då dommaren spurte om han vedgår straffskuld. Den tidlegare fastlegen miste autorisasjonen i 2017 etter at han kledda av seg framfor ein pasient. Den gongen la politiet vekk saka.