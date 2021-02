Vedde om ferjetakster

Ferjeaksjonen Møre og Romsdal er glad for at Ap, Sp, SV, Rødt og Frp sikret flertall i Stortinget for å redusere ferjetakstene i år og for å lage en forpliktende plan om halvering av ferjepriser. Men det er for tidlig å sprette champagnen, sier daglig leder Henrik Dalelid Vedde. – Nå må politikerne levere på sine løfter og vedtaket. Og fortsatt gjenstår fire av krava til Ferjeaksjonen Møre og Romsdal, sier Vedde.