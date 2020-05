Vått, kaldt og surt på 17.mai

Det kan bli en våt, kald og vindfull 17.mai i morgen. Dette er værvarselet for Møre og Romsdal: Sørvest liten og periodevis stiv kuling på kysten, fra om morgenen minkende, om ettermiddagen nordlig periodevis frisk bris. Regnbyger, snøbyger over ca. 200-600 m, tidlig på dagen kan hende også snø i lavlandet i indre strøk. Stigende snøgrense i løpet av dagen. Mindre nedbør mot kvelden. Utrygt for torden første del av dagen.