Vassendgutane på NRK1

I fjor holdt Vassendgutane jubileumskonsert på Seljord den 30. juli 2016 for å feire 20 år. Her trakk de over 10.000 gjester, og det var en kveld med godt humør, allsang og topp stemning. NRK1 viser konserten i kveld klokken 20.15.