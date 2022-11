Vartdal Plast etablerer samarbeid

Vartdal Plast og selskapet Paroc etablerer samarbeid om salg og distribusjon av steinullprodukter for det norske markedet. Det skriver selskapene i en pressemelding.

– Gjennom samarbeidet vil vi ha mye kortere transportvei for steinullproduktene vi leverer, noe som åpenbart er viktig i et miljøperspektiv. Vi har de siste årene investert mye i bemanning og logistikk for å være en foretrukken leverandør til våre kunder, og med Paroc med på laget har vi stor tro på at disse investeringene vil komme til sin rett, sier Mounir El'Mourabit, Markeds- og innkjøpssjef i Vartdal Plast.