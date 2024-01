Vart stoppa to gonger

Ein mann i femtiåra er stoppa av politiet to gonger på same dag i Kristiansund. Bilføraren er mistenkt for køyring i påverka tilstand, og han har ikkje førarkort. Ein annan person som eig bilen er kontakta av politiet for å forhindre endå meir køyring i påverka tilstand.