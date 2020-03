Vart ikkje vedteken

Kommunestyret i Ålesund stemte mot å gi formannskapet midlertidig overføring av mynde. 53 stemte ja, mens 24 stemte nei, men vedtaket måtte vere samrøystes. Vedtaket skulle gjere det lettare for kommunen å gjennomføre vedtak som hasta, utan at kommunestyret måtte samlast. No må ordføraren, kommunedirektøren og kommuneadvokaten diskutere kva som skal gjerast vidare.