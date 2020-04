Vårsøghelga avlyst

Vårsøghelga i Surnadal 21.-24.mai blir avlyst, opplyser arrangørene i en pressemelding. Det skjer etter at regjeringa har bestemt at alle kultur- og idrettsarrangement blir forbudt frem til 15.juni. Arrangørene av den tradisjonsrike festivalen håper at flere av årets programposter også vil stå på programmet under Vårsøghelga 2021.