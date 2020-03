Varslersak i retten

Varsler Runar Kjørsvik møter Shell i tingretten i Molde i dag. Kjørsvik var hovedverneombud på Shells landanlegg på Nyhamna. I 2014 varslet han om at kolleger ble eksponert for det kreftframkallende stoffet benzen. Noen måneder senere fikk Kjørsvik sparken. Han inngikk forlik med Shell høsten 2015, men går til sak fordi han har blitt syk og ufør. Shell mener forliket fra 2015 stenger for nye krav.