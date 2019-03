Varsler redusert kapasitet

Fjord1 varsler redusert kapasitet i fergesambandet Seivika - Tømmervåg fra i dag og to uker fremover. Årsaken er det årlige verkstedoppholdet for MF Bjørnsund. MF Sunnfjord går B-avgangene. Fjord1 oppfordrer kjøretøy med farlig last om å benytte seg av B-avgangene.