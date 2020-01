Varsler omkamp om sykehusstrukturen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kunngjorde mandag at både Sandnessjøen og Mo i Rana skal ha sykehus med akuttfunksjoner. Dette åpner for omkamp om sykehusstrukturen i Møre og Romsdal og Finnmark, varsler helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp. Hun påpeker at Nordmøre, som er en region nesten på størrelse med Helgeland, vil stå uten sykehus. – Jeg forstår ikke hvordan Bent Høie kan mene at denne to-sykehusmodellen er det beste for Helgeland, men ikke det beste for Vest-Finnmark og Nordmøre. Det er vanskelig å forsvare overfor dem som bor og lever i disse regionene, sier hun.