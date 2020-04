Varsler omkamp om fellessykehuset

Bunadsgeriljaen er skuffet over at Arbeiderpartiet sentralt ikke støtter forslaget om å beholde fødeavdelinga i Kristiansund, også etter at fellesykehuset på Hjelset er bygget. Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvil Kjerkhol, sa til Tidens Krav i går at det ikke er økonomi til både å opprettholde en fødeavdeling i Kristiansund og bygge nytt sykehus. Bunadsgeriljaen skriver i en pressemelding at de varsler omkamp om fellessykehuset på Hjelset.