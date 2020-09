Varsler nytt fergeopprør

Varaordfører i Molde og leder i KS i Møre og Romsdal, Odd Helge Gangstad er sterkt provosert over fylkets forslag om å kutte 20 millioner kroner i fergetilbudet fra fylket. Gangstad frykter avfolking fra øyene og varsler nå et nytt fergeopprør. Han er provosert over at regjerninga i vår bevilget nesten en million til riving av bomringer og ikke ei krone til ferge. Han vil ha med seg resten av kystkommunene og fylkeskommunen på et nytt fergeopprør. Han forventer også at det vil komme penger i statsbudsjettet i høst. Gangstad mener kystkommunene ikke tåler flere kutt om det skal bo folk på øyene som er avhengig av ferge og hurtigbåt.