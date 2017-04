Varsler kamp mot ekteskapslov

Møre og Romsdal KrF vil at partiets syn på ekteskap mellom homofile par blir strammet inn. Partiets førstekandidat Steinar Reiten vil ha tilbake ekteskapsloven fra før 2009, skriver VG. Programkomitéen i partiet vil fjerne formuleringene om at partiet skal jobbe for å endre lovverket for å framheve ekteskapet mellom én mann og én kvinne mens Møre og Romsdal KrF vil beholde dette. Saken kommer opp på landsmøtet i helgen.