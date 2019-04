Varsler flere permitteringer

I et møte i Widerøe Ground Handling i dag går det frem at det blir flere permitteringer i selskapet. – Vi har ikke et eksakt tall, men mellom 100 og 200 personer vil bli permittert frem til torsdag i første omgang, sier Catharina Solli i Widerøe. Fra før av er bakkemannskap ved flyplassene i Kristiansund, Molde og Ålesund permittert som følge av streiken.