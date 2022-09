Politiet meldte like før klokka 23.30 at de evakuerer flere hus på Grøa på Nordmøre etter at det har gått et jordskred. Ingen personer skal så langt være skadet, men politiet mener de bør ut av området.

– Vi har nå evakuert 13 personer fra fem hus. Enkelte tar inn hos familie og venner, sier operasjonsleder Tor-Andre Gram Franck ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Han sier de har varslet kriseteamet, NVE og kommunen om situasjonen.

– Det blir ingen befaring i kveld. Det må vente til i morgen når lyset kommer, sier Gram Franck.

Operasjonsleder Tor-Andre Gram Franck. Foto: Remi Sagen / NRK

Raset skal være 3-4 meter høgt, 12 meter bredt og bestående av jord, stein og tre, opplyser politiet etter å ha snakket med en geolog.

Skolen i området er nå åpnet for å ta imot de evakuerte.

– Det er bestandig fare for nye skred i slike situasjoner, sier ordfører Ståle Refsti.

Han sier at idrettsparken i området er sperra av på grunn av fare for skred.

Det er foreløpig ukjent om noen er skadet etter jordskredet som har gått.

Store nedbørsmengder lørdag kveld

Det ble en hektisk lørdagskveld for brannmannskapene på Nordmøre i Møre og Romsdal. Etter store nedbørsmengder har elver flommet over, og store vannmengder har trengt seg inn i flere bolighus.

– Det er veldig mange hus der det kommer inn grunnvann, sier brigadeleder Lars Grødal i brannvesenet i Sunndal.

Vann i kjeller på Nordmøre. Foto: Ole Erik Loe

Han sier vannet står flere centimeter oppover veggene i flere hus, og at det er vanskelig å få kontroll fordi det stadig kommer mer vann.

De har nå bedt om hjelp fra kollegaer i Molde.

– Det er enorme nedbørsmengder her og grunnvann som kommer opp, sier han.

Brigaderleder Lars Grødal i Sunndal sier de har mye å gjøre lørdag kveld med å hjelpe folk. Foto: Ole Erik Loe

Stengte tunneler

De store vannmengdene har også også skapt problemer for Øksendalstunnelen på fylkesveg 62. Tunnelen var stengt i flere timer fordi det ikke var mulig å holde vannet ute.

– Vi holder på å pumpe vann ut fra tunnelen nå, sa brannmester Lars Grødal til lokalavisa Aura Avis på stedet rett før klokka 21.

Ifølge avisa sto da vannet omtrent en halvmeter inne i tunnelen.

Vegmeldingssentralen meldte klokka 22.08 at tunnelen kan bli stengt lenge og anbefaler omkjøring.

Først like før midnatt ble tunnelen åpnet igjen.

Tidligere lørdag kveld var også Gyltunnelen i nabokommunen Tingvoll stengt på grunn av mye vann.

Brannmester Lars Grødal sier de jobber for å få vannet ut av Øksendalstunnelen. Det er svært vått i området lørdag kveld. Foto: Ingrid Ellevset / Aura Avis

Tusenvis av sandsekker klare

Litt lenger nord, i nabofylket Trøndelag, har elva Sokna i Melhus trekt seg tilbake, og er mindre enn fredag. Men det er varslet mer regn. Derfor er det lagt ut sandsekker og bygd opp voller for å hindre flere oversvømmelser, opplyser Melhus kommune.

– Faren er ikke over. Det er bare å opprettholde og skjerpe tiltak som er satt i gang, sa vakthavende meteorolog, sa Espen Biseth Granan ved Meteorologisk institutt fredag kveld.

Mellom 5 og 600 sandsekker er gjort klar i Melhus. Mange er plassert ut for å hindre at vannet i bekken skal stige og renne inn mot hus i Ler sentrum.

Styrtregn førte til oversvømmelser flere steder i kommunen fredag. I natt var folk på jobb på rådhuset og folk var ute på tilsyn.

Svært mye regn er ventet i Trøndelag og Møre og Romsdal

Farevarsel

Det er sendt ut farevarsel om svært mye regn både i Trøndelag og Møre og Romsdal. Regnet ventes å avta først fra lørdag klokka 14 i Trøndelag og noen timer senere klokka 18 i Møre og Romsdal.

Mye nedbør gjør at det er fare for overvann i tettbygde områder og lokale oversvømmelser.

Trønder Energi følger situasjonen i elva Sokna nøye etter at den gikk over sine bredder og stengte en fylkesveg i formiddag. Minst 22 personer var sperret inne på grunn av flommen.

Flere veger har vært stengt i Lundamo i Melhus fredag. Vannet har gått tilbake og vegen er åpnet i ettermiddag. Foto: Mari Gjersvold Trondsen

Aldri opplevd så mye vann

Mari Gjersvold Trondsen var en av dem som fulgte med på vannet som steg.

– At vannet har gått over vegen så mye som denne gangen, har jeg aldri opplevd før, forteller hun.

Hun er lettet over at vannet har gått tilbake de siste timene.

– Jeg er ikke så bekymret som jeg var tidligere da jeg så vannmassene som kom innover her. Da var jeg ordentlig bekymret, sier hun til NRK.

Mye nedbør førte til stengte veger i Melhus fredag. Foto: Tor Arne Granmo

Styrtregn

Fylkesvegen var stengt i mange timer fredag på grunn av oversvømmelse. Det flommet over av vann fra elva både over Lundadalsvegen og en privat veg i Lundamo i Melhus.

Fylkesvegen var stengt i nesten fem timer fram til i 16 – tida fredag ettermiddag. Mye nedbør og styrtregn førte til at kjellere ble fulle av vann.