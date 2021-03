Varsler drakamp om E136

Leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim (Sp), tar til orde for omkamp om E136 mellom Vestnes og Dombås. Regjeringa har latt utbyggingsselskapet Nye Veger få ansvaret for denne strekninga, men Sørheim vil flytte oppdraget tilbake til Statens Vegvesen for å sikre rask anleggstart, skriver Romsdals Budstikke.