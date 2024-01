Varslar vanskelege køyreforhold

Meterologane har sendt ut gult farevarsel for Vestlandet på grunn av fare for is i samband med veromslag og regn.

Laurdag ettermiddag er det meldt regn og det kan då vere fare for at regnet frys når det treff bakken.

Farevarselet gjeld fram til søndag ettermiddag.