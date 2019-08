Varslar omplassering av dekan

Leiinga ved Høgskulen i Volda varslar omplassering av dekan Audhild Gregoriusdotter Rotevatn ved avdeling for mediefag. Det skriv Møre-Nytt (krev innlogging). Ifølgje avisa seier rektor Johann Roppen at skulen har sendt ut ei melding om det dei kallar ei midlertidig omdisponering. Rotevatn og advokaten seier til Khrono at dei strid imot grunnlaget for omdisponeringa og vil svare høgskulen innan fristen.