Varsel om jordskredfare

Det er sendt ut varsel om jord- og flomskredfare, gult nivå, for Hordaland, Sogn og Fjordane og deler av Møre og Romsdal. Gult er nivå 2 av 4 nivåer. Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra torsdag ettermiddag. Varselet gjelder flere områder på Sunnmøre og i Romsdal. I varselet står det at det ventes noen skredhendelser og utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Faren skal minke natt til fredag. Hold deg oppdatert for varselet i din kommune her.