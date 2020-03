Varmeste vinter på 120 år

Vinteren 2019/2020 i Norge var hele 4,5 grader varmere enn normalen, og ble dermed den mildeste siden Meteorologisk institutt startet målingene i 1900. Vinteren ble også den nest våteste. Vestlandet (Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal) hadde en snittemperatur fra desember til og med februar på 3,9 grader over 1961–1990 normalen. Forrige rekord var 3,6 grader over fra 1988/89. Høyeste maksimumstemperatur denne sesongen var på hele 19,0 grader, og ble registrert 2. januar i Sunndalsøra (bildet). Dette er ny norsk varmerekord for januar.